"Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği" kuruldu Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve yaygın kullanımının sağlanması ve ülke ekonomisine katkılarının artırılabilmesi alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) kuruldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve yaygın kullanımının sağlanması ve ülke ekonomisine katkılarının artırılabilmesi alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) kuruldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, YENADER'in başkanlığını Prof. Dr. Kerem Alkin, başkan yardımcılığını Ali Karaduman, genel sekreterliğini ise Enerji Sistemleri Uzmanı Dr. Füsun Tut Haklıdır yürütecek.

YENADER, sürdürülebilir bir gelecek için güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, doğal çevrenin korunması amacıyla çalışmalar yapacak.

Dernek, ayrıca yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve bireylere olan olumlu etkileri hakkında halkı bilgilendirmeyi de hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, yerli ve milli enerji çalışmalarında son yıllarda büyük atılım gösteren Türkiye'nin başarısını devam ettirebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, temiz ve sürdürülebilir olmasının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik açıdan kalkınmasına da yardımcı olduğuna işaret eden Alkin, şunları kaydetti:

"Bilim insanları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı YENADER ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 6'ıncı ve 13'üncü maddesine destek olarak, ülkemizdeki kaynakların kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarının ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını öngörmek için beraberlik ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Öte yandan kamuoyunun yanı sıra üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları, bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda iş birliği ortamı oluşturacağız."

Kaynak: AA