Yenileme seçimleri

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Honaz ilçesinde belediye başkanlığını Millet İttifakı'nın adayı Yüksel Kepenek'in kazandığı söyledi.

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Honaz'da belediye başkan adayları Kepenek'in kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alarak seçimi kazandığını kaydetti.

Millet İttifakı'nın adayı Kepenek'in 10 bin 698 oy aldığını aktaran Akbaba, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu'nun oyunun 8 bin 361 olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinde toplanan CHP'liler müzik eşliğinde seçim zaferini kutladı.

Tebrikleri kabul eden Kepenek, platform üzerinde yaptığı konuşmada, mutluluğunu ifade etmekte zorlandığını belirterek, herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Bu başarıda herkesin payının olduğunu söyleyen Kepenek, "Çünkü biz inandık. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, bilgiyle yola çıktık ve buna siz değer verdiniz. Siz bana burada konuşma fırsatı yarattıysanız ben size çok büyük saygı duyuyorum." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da "Gerçekten her şey çok güzel olacak ama az önce aldığımız bilgiye göre şehitlerimiz varmış. O yüzden bu coşkumuzu bu şehitlerimizin anısına bugün burada sonlandıralım. Dağılalım, sandıklara, seçim kuruluna gidip oyumuza sahip çıkalım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bugün buradaki eğlencemizi, coşkumuzu burada bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kepenek de şehitler dolayısıyla kutlama yapılmamasını isteyerek, "Bu akşam saygıyı, sevgiyi elden bırakmayacağız, asla taşkınlık yapamayacağız, asla karşımızdakini kışkırtmayacağız, asla onlara kötü bir söz söylemeyeceğiz. Biz efendiliğimizle, saygınlığımızla seçimi kazandık. Yine böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililer dağıldı.

Kutlamaya CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt da katıldı.

Süreç

Honaz ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.

AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark bire inmişti.

AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

Kaynak: AA