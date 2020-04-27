Yenileme pazarında 10 milyarlık hareket
Koronavirüs nedeniyle turizm, petro-kimya, gıda, sağlık gibi sektörlerde elektriksel ve teknolojik alt yapı yenileme ihtiyacının artması sonucu, yenileme pazarında 10 milyar liralık hareket bekleniyor.
27.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 04:58
Koronavirüs nedeniyle turizm, petro-kimya, gıda, sağlık gibi sektörlerde elektriksel ve teknolojik alt yapı yenileme ihtiyacının artması sonucu, yenileme pazarında 10 milyar liralık hareket bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com