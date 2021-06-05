"Yenileme Merkezi" ile ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünler, garantisi belgesiyle tekrar ekonomiye kazandırılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen "Yenileme Merkezleri" tarafından, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapılması sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen "Yenileme Merkezleri" tarafından, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapılması sağlanıyor.

Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yönetmeliğe göre, "yenileme" işlemlerini yapma ve "yenilenmiş ürün" piyasaya arz etme faaliyetleri Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabiliyor.

Tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapması sağlanıyor

Yasal düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapması sağlanıyor.

"Yenileme merkezi" olarak faaliyette bulunmak isteyen firmalar öncelikle Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmekte ve ardından "Yenileme Yetki Belgesi" almak üzere Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunacak.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığından "Yenileme Yetkisi Belgesi"ne sahip üç firma bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı