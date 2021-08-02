Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı tüm tedbirler alındı
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Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı tüm tedbirler alındı

Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı tüm tedbirler alındı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde yangına karşı her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde yangına karşı her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu santraller ve çevresindeki yerleşim yerlerinde tehlike oluşturacak herhangi bir durumun olmadığı kaydedildi.

Yangının devam ettiği Milas'ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve acil durum müdahale ekiplerinin ortak çalışmasının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören'de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerimize yaklaşması ile ilgili olarak santrallerimizde yangına karşı her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibarıyla santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahale araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır. Yöre halkı ve yerel otoriteler ile sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı tüm tedbirler alındı - Haberler Ekonomi
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