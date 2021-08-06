Son dakika haberleri! Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
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Son dakika haberleri! Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri Muğla'daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.

Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri

MUĞLA - Muğla'daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı. Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.

Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.

Santralde yangın önlemleri

Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.

Son dakika haberleri! Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
Son dakika haberleri! Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
Son dakika haberleri! Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
Son dakika haberleri! Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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