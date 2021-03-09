Yeniköy sahil yoluna 'yeşil' dokunuş
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Yeniköy sahil yoluna 'yeşil' dokunuş

09.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:05
Yeniköy sahil yoluna 'yeşil' dokunuş

Karacabey Belediyesi, yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi, yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye tarafından yaz öncesi turizm merkezi Yeniköy'de sahil yoluna 600'ün üzerine ağaç dikildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle; Yeniköy yürüyüş alanına 94 adet katalpa ağacı, günübirlik evlerin kenarlarına 19 adet çınar ağacı, Sütaş otoparkının etrafına ise 500 adet zakkum ağacı dikildi. Ağaç dikim çalışmalarının kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'in alt ve üst yapı açısından çok daha iyi hale gelmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hem kent estetiğine hem de yerleşim alanlarına değer katacak, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Yaz mevsimi öncesi, turizm merkezimiz Yeniköy'de de iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. 'Yeşil Karacabey' hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Yeniköy sahil yoluna 'yeşil' dokunuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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