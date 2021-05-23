Yeniköy Muhtarı Arslan'dan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet teşekkürü
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Yeniköy Muhtarı Arslan'dan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet teşekkürü

Yeniköy Muhtarı Arslan'dan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler ilçesi Yeniköy Mahalle Muhtarı Maşallah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve mahalleleriyle ilgili her konuda Büyükşehir'in tüm birimlerine rahatlıkla ulaştıklarını, ilettikleri talep ve önerilerin kısa sürede yaşama geçtiğini belirtti.

Efeler ilçesi Yeniköy Mahalle Muhtarı Maşallah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve mahalleleriyle ilgili her konuda Büyükşehir'in tüm birimlerine rahatlıkla ulaştıklarını, ilettikleri talep ve önerilerin kısa sürede yaşama geçtiğini belirtti. Mahallerini kapsayan ASKİ çalışması hakkındaki memnuniyetini de dile getiren Muhtar Arslan, proje hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.

Muhtarlıkta 5'inci dönemini geçiren Muhtar Arslan, Büyükşehir ekipleri ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bir telefon kadar bizlere yakınlar. Bu sadece bana değil tüm muhtar arkadaşlarımıza aynı şekilde yapılıyor. Tüm taleplerimize anında yanıt vermelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (ASKİ) gerçekleştirilecek ve yakın zamanda kazı çalışmalarına başlanacak olan, Yeniköy Mahallesi'nin de içinde yer aldığı geniş çaplı bir içme suyu altyapı yenileme çalışması hakkında bilgilendirildiklerine değinen Muhtar Arslan, "Konuyla ilgili görüşüyoruz. Proje çalışmaları bitme aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. Sadece Yeniköy Mahallesi değil, Osman Yozgatlı, İstiklal, Ovaeymir ve Yeniköy mahallelerini kapsayan bu çalışmaların kısa zamanda başlayacağına dair de bilgimiz var. Bu konuda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz. Çok şükür ki, mahallemizde içme suyu sıkıntısı yaşanmamaktadır" şeklinde konuştu.

Büyükşehir'in çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkürlerini ileten Muhtar Arslan, "Özlem Başkana başarılarının devamını diliyoruz. Topuklu Efe'mizdir. Başkanımızla birlikte tüm ekip arkadaşlarına her konuda bizlere sahip çıktıkları için, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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