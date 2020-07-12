Yeniköy Mahallesi "Renkli Sokak" projesiyle adından söz ettirecek Giresun'un Tirebolu ilçesinde Yeniköy Mahallesi Muhtarlığının başlattığı "Renkli Sokak" projesiyle turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Yeniköy Mahallesi Muhtarlığının başlattığı "Renkli Sokak" projesiyle turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Muhtar Osman Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tirebolu ilçesinin otantik ve tarihi evleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Tarihi yapıların büyük kısmının mahalleleri içerisinde yer aldığını belirten Altay, bölgenin turizme kazandırılması için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Altay, tarihi yapıların yanı sıra diğer binaların da turizm potansiyeline katkı sunması için "Renkli Sokak" projesini hazırladıklarını kaydederek, bu kapsamda ilk etapta Taflanaltı Sokak'taki 18 evde projenin uygulandığını aktardı.

Sokaktaki evlerin rengarenk boyandığını, üst yapı düzenleme çalışmaları da gerçekleştirileceğini aktaran Altay, "Sokakta çalışmalarımız devam ediyor. Projeyi daha fazla eve yaymak istiyoruz. Burada insanların ikamet ettikleri de var, oturulmayanlar da. Amacımız bu evleri bütünleştirip tamamen renkli, göze hoş gelebilecek hale dönüştürmek. Proje tamamlandığında da çok güzel sokaklar ortaya çıkacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Altay, sokakların güneş enerjisi sistemi ile de projeye uygun aydınlatılacağını kaydederek, "Mahalleli ve ilçe halkı projeye sahip çıkmış durumda. Muhtarlığımız tarafından sürdürülen çalışmalara gerek maddi gerekse manevi katkı sunuyorlar. Sürdürülen boya çalışmalarına katılanlar oluyor. Hep birlikte evlerimizi boyuyoruz. Ben katkı ve destek olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Tirebolu Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Sibel Aslan ise Taflancık Sokak'ın çiçeklendirilmesi çalışmalarını dernek olarak kendilerinin üstlendiğini belirterek, projenin örnek olacağına inandıklarını söyledi.

Aslan, dernek olarak ilçede yapılacak güzel projelere her zaman destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA