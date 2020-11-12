Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ, bölgedeki vatandaşları dinledi
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Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ, bölgedeki vatandaşları dinledi

12.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:02
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ, bölgedeki vatandaşları dinledi

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ yetkilileri, Muğla'nın Milas içlesinde bulunan santrale yakın 25 köyü ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ yetkilileri, Muğla'nın Milas içlesinde bulunan santrale yakın 25 köyü ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket bu ziyaretlerle bölgesel iletişimi güçlendirmek amacıyla başta köy muhtarları olmak üzere bölgedeki vatandaşlarla istişare toplantıları düzenledi.

Santralde yüzde 75'i bölge halkında olmak üzere toplam 2 bin kişinin üzerinde çalışan bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol, salgın nedeniyle çevre köylerde yaşayan vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini mahalleleri ziyaret ederek raporladıklarını belirtti.

Şirket olarak güçlü alt yapı, alanında uzman profesyonel kadro ve çağdaş yönetim anlayışıyla ülke ekonomisine değer kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Şirket olarak ana iletişim politikamız toplumun güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmaya tam destek verilmesidir. Bunun sağlanması için, paydaşlarla diyalogun sürekli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesinin öneminin bilincindeyiz. Bu kapsamda 25 çevre köyümüze ziyaretlerde bulunduk. Pandemi sürecinde olmamız dolayısıyla, çevre halkımıza hem moral vermek hem de bizden taleplerini öğrenmek üzere yola koyulduk. Gelinen noktada, muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bunun yanı sıra hali hazırda kurumsal iletişim departmanı ile yüz yüze ya da telefonla maruzatlarını ifade edebiliyorlar. Ayrıca istedikleri zaman santralde görüşme talepleri pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak karşılanır durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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