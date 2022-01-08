Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan gemi Büyükdere'ye demirletildi
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
??????? Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan geminin emniyetle Büyükdere'ye demirletildiği bildirildi.
ZONGULDAK (AA) - ??????? Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan geminin emniyetle Büyükdere'ye demirletildiği bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan LECKO isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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