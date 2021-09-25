Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı
Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı.
SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı
İSTANBUL - Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "RUSICH-10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" dedi.