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Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

İSTANBUL - Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "RUSICH-10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" dedi.

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy'de iki yük gemisi çarpıştı
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