Yenikent, yeni camisine kavuştu
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Yenikent, yeni camisine kavuştu

Yenikent, yeni camisine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yenikent, yeni camisine kavuştu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapımı tamamlanan Yenikent Camii'nde incelemelerde bulundu.

Yenikent, yeni camisine kavuştu

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapımı tamamlanan Yenikent Camii'nde incelemelerde bulundu. Cami inşaatının tamamlanarak vakit namazlarının kılınmaya başladığını söyleyen Başkan Dündar, "Çevre düzenleme çalışmalarının ardından mahalle sakinlerimizin ibadetlerini yapıp, birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir mekan ortaya çıkmış oldu" dedi.

Hamitler TOKİ binaları olarak da bilinen ve yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yenikent Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Yenikent Camii'nin yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Ramazan ayının başlaması ile birlikte ibadete açılan camide incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, söz verdikleri gibi camiyi Ramazan'a yetiştirdiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Yenikent'e yeni bir cami yapmaya karar verdiklerini belirten Başkan Dündar, "Yenikent Mahallemiz TOKİ tarafından kurulmuş bir mahallemiz. Vatandaşlarımızdan gelen ikinci bir cami talebi üzerine çalışmalara başladık. Yerini belirleyip inşaat çalışmalarına başladığımız camimizi, söz verdiğimiz gibi ramazan ayına yetiştirdik. Tefrişat çalışmaları da tamamlanan camimizde vakit namazları kılınmaya başladı" dedi.

Yenikent Camii'nin tamamının Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldığını söyleyen Başkan Dündar, "Yeni camimiz, 150 metre zemine oturan, yaklaşık 200 kişilik cemaat kapasitesi olan bir cami. Günümüz mimarisinin Selçuklu motifleriyle buluştuğu, mahalle kültürünün de yaşanacağı güzel bir cami oldu. Çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın hem ibadetlerini yapabileceği, hem de birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir buluşma noktası oldu. Yenikent Mahallemiz'e hayırlı olsun" diye konuştu.

Yenikent Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın da caminin tamamlanıp ibadete açılmasından dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Muhtar Aydın, "Mahalledeki diğer camimiz yetersiz kaldığı için bazı vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Sağ olsun başkanımız bu sorunumuzu çözüme kavuşturdu. Mahallemize böyle güzel bir cami kazandırdığı için, mahalle sakinlerimiz adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yenikent, yeni camisine kavuştu
Yenikent, yeni camisine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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