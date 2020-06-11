Yenikent Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Anıl Özkan görevine başladı.

Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Anıl Özkan görevine başladı.

Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı tarafından Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına Anıl Özkan atandı. Bayrağa sarılı Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlayan Anıl Özkan, "Bu bayrağı bugüne kadar layıkıyla taşıyan Yenikent Ülkü Ocakları eski Başkanı Levent Çolakoğlu'na teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çıtayı daha da yukarıya taşıyacağımı bildirmek isterim. Gecemizi gündüzüme katıp ülkücü hareketin bekası için çalışacağız. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA