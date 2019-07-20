Yenikent'te akşamlar birlikte güzel

"Akşamlar Birlikte Güzel" adı verilen etkinliğin ilki Yenikent Mahallesi'ndeki Seramik Park'ta gerçekleşti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliğinde YKSM Müzik Topluluğu ve Crew 2'6 sahne aldı. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, YKSM Müzik Topluluğunun konseri ile başladı. Konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren YKSM Müzik Topluğu, dinleyicileri mest etti. YKSM Müzik Topluluğunun ardından Crew 2'6 dinleyicileri ile buluştu. Crew 2'6, Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilerin beğenisi kazandı.

Etkinlikten sonra etkinlikle ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaz akşamlarının mahallelerde neşe içinde ve bir arada geçmesi için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliğinin devam edeceğini söyleyen Başkan Kurt, "Akşamları hemşerilerimizle birlikte müzik dinleyeceğiz, film ve dans gösterileri izleyeceğiz. Ben tüm hemşerilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

21 TEMMUZ'DA EMEK MAHALLESİNDE

Akşamlar Birlikte Güzel, 21 Temmuz Pazar Günü YKSM Müzik Topluluğunun Konseri ile Emek Mahallesi Ertaş Caddesi muhtarlık yanında devam edecek. YKSM Müzik Topluluğu, 20.00'de

dinleyicileri ile buluşacak. "Akşamlar Birlikte Güzel", 26 Temmuz Cuma Günü 75. Yıl Mahallesi'nde (Sultandere) bulunan Selami Vardar Halk Merkezi ve Parkı'nda saat 20.00'de YKSM Müzik Topluluğu Konseri ile devam edecek. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinlikleri kapsamında 27 Temmuz Cumartesi Günü saat 21.00'de Seramik Park'ta Cenaze İşleri adlı filmin gösterimi, 30 Temmuz Salı Günü 18.00'de ise Hamamyolu Caddesi'nde dans gösterisi yapılacak. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 2 Ağustos Cuma Günü Seramik Park'ta saat 19.30'da gerçekleştirilecek Odunpazarı Belediyesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu ve Pop konseri ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler