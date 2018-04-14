Yenikent'in Minik Elleri Çam Fidanlarını Toprakla Buluştu
Yenikent Karaman 17 Ağustos Camii'nin 4 - 6yaş çocukları; çam fidelerini toprakla buluşturdu.
15 Temmuz Mahallesi 1571 Ada önünde bulunan yeşil alanda çocukların ağaç sevgisini aşılamak ve toprak ve fideyi buluşturmak amacıyla; Yenikent Karaman 17 Ağustos Camii'nin 4 - 6yaş çocukları; çam fidelerini toprakla buluşturdu.
Törende; 17 Ağustos Camii İmam Hatibi Rıdvan Alıkan, Cami Dernek Görevlisi İsmail Keskin, Yenikent Derneği Başkanı Fikri Arslan, Aybara Turizm Sahibi Cavit Maykan, 17 Ağustos Kuran Kursu hocaları, 17 Ağustos Camii ve Kuran Kursu Dernek Başkanı Yunus Özçelik'te hazır bulundu. Dernek yöneticileri; çocukların servis hizmetlerini ve taşıma işini yapan Aybara turizme şükranlarını sundu.