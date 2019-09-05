Yenikapı'ya araç toplanmasına AK Parti'den tepki: Kara propaganda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) israf olarak nitelendirdiği araçların Yenikapı'ya çekilmeye başlanması AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı. İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kara propaganda yaptığını savundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) israf olarak nitelendirdiği araçların Yenikapı'ya çekilmeye başlanması AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı.
İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kara propaganda yaptığını savunarak yapılan işlemin İstanbul halkına zarar verdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle