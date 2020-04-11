Yenikapı Sahili boş kaldı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da yollar boş kaldı. Vatandaşların çoğunlukla spor yaptıkları Yenikapı Sahili'nin boş hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA