Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı İBB Başkanı İmamoğlu'nun israf diye toplattığı araçlar yeniden kiralandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB'de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı'da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle...

Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı İBB Başkanı İmamoğlu'nun israf diye toplattığı araçlar yeniden kiralandı İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB'de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı'da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı. Yeniden kiralanan yüzlerce araç İSKİ'nin otoparkında görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB'de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı'da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı. Kiralanan yüzlerce araç İSKİ'nin genel merkezinde yer alan otoparkta görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İSKİ'nin bahçesine sığmayan yüzlerce aracın binanın dışarısına yol üzerine dizilmesi dikkat çekti. Yüzlerce araçlık filonun dikkat çeken görüntüsü İSKİ'nin genel merkezinin otoparkında yer alan araçların ihale ile yenilenen araçlar olduğu öğrenildi. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan yüzlerce aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi. Kaynak: İHA