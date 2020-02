YENİKAPI MEYDANI'NDA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ'

09.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:50

Saadet Partisi tarafından, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda "Büyük Kudüs Mitingi" düzenlendi.

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump 'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenlendi. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı. Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas Kudüs Sorumlusu Musa Akari, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim katıldı."BU YÜZYILIN ANLAŞMASI DEĞİL, YÜZYILIN İHANETİ, YÜZYILIN PAÇAVRASIDIR"Mitinge konuşan Temel Karamollaoğlu, Trump tarafından açıklanan plana tepki göstererek, "Bu meydandaki inançtan aldığım cesaretle söylüyorum; ey zalimler, ey ırkçı emperyalistler, ey Siyonistler, Filistin ezelden ebede bir İslam ülkesidir ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır. Bu meydanda ırkçı emperyalizme figüranlık yapanlar değil, tarihi bizzat yazanların torunları var. Bu meydanda Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Fatih'in yolunda gidenler var. Bu meydanda 'Hayat, iman ve cihattır' diyen Necmettin Erbakan'ın sevdalıları var. Trump ve Netenyahu tarafından Filistin'e, İslam dünyasına dayatılan şu plan, Filistin'i, Siyonist İsrail'e peşkeş çekmektir. Uluslararası hukuku ayaklar altına almaktır. Bütün insanı ve vicdani değerleri yok saymaktır. Huzura ve barışa değil, kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allah'ın izni ile tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır, tarihin çöplüğüdür" dedi.

"BU TOPRAKLAR KANLA ALINMIŞ, PARAYLA SATILAMAZ"Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;"Bu plana göre sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş. Biri İsrail, diğeri Filistin. Peki, Filistin dedikleri nasıl bir devlet olacakmış. Bu devletin ordusu olmayacak, askeri olmayacak, kendisine ait sınırları belli toprağı olmayacak, sınır kapıları olmayacak. Mescid-i Aksa başta olmak üzere, bütün kutsal mekanlar İsrail'in kontrolünde olacak. Hatta ve hatta başkenti bile olmayacak. Çünkü bu sözde plana göre Filistin'in başkenti dedikleri yer Doğu Kudüs'te İsrail'in hegemonyası altında bir semtten ibarettir. Bir de bu sözde anlaşmanın içine 50 milyarlık rüşvet koymuşlar. Şayet, Filistin bu şartları kabul ederse, 50 milyar dolar yardım yapacaklarmış. Ne diyordu Erbakan hocamız; 'Hadi oradan', hadi oradan sizi gidi Siyonist uşakları. Bizim 50 milyar değil, 150 milyar değil, dünyanın bütün hazinelerini toplayıp önümüze serseniz satılık bir karış toprağımız yoktur. Cennet mekan Abdülhamit'in dediği gibi, bu topraklar kanla alınmış, parayla satılamaz"

"HER FİRAVUN'UN BİR MUSA'SI VARDIR"Karamollaoğu'nun ardından sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devletinden ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Oysa yaklaşık bin yıl önce Haçlılara karşı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa, yaklaşık 900 yıl sonra Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleşmek istediğinde kente özgürce dönenler, Müslümanlarla birlikte yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri, yüzyıllardı Kabir Kilisesi'nde birlikte ibadet edebiliyorlarsa biz bu Müslümanların sayesindeydi" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Her Firavun'un bir Musa'sı vardır diyerek, "Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atıyor. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu Türkiye, halkın, hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Ortadoğu ve dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Bizler günümüzün Firavunlarına karşı her birimiz birer Musa'yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Filistin için hak, hukuk ve adalet, Kudüs için hak, hukuk, adalet" dedi.

Kaynak: DHA