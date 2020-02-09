Yenikapı Meydanı'nda "Büyük Kudüs Mitingi" (1)
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Yenikapı Meydanı'nda "Büyük Kudüs Mitingi" (1)

SAADET Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.

09.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:37
Yenikapı Meydanı'nda
SAADET Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Mitingi' düzenleniyor.

Saadet Partisi, ABD Başkanı 'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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