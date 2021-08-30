Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı
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Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümünde İBB'nin düzenlediği kutlamaların merkezi Yenikapı Meydanı oldu.

Gün içerisinde meydanda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Milletinin 30 Ağustos'ta "Ya istiklal ya ölüm" diyerek ayağa kalktığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal'in komutanlığı altında milletin tek yürek olduğunu belirten İmamoğlu, "O gün bu milletin onurlu fertleri olarak hepimizin atası, dedesi, ninesi, yurdumuza ve Anadolu'muza sahip çıkabilmek için bir olduk, beraber olduk. O gün bu topraklarda özgür ve eşit yurttaşlar olarak hep birlikte yaşayabilmek için yine hep birlikte ayağa kalktık." dedi.

Konuşmaların ardından artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan video gösterisi yapıldı.

Zeybek dans gösterilerinin de yapıldığı gece, Mor ve Ötesi müzik grubunun, 3D ışık şovu eşliğinde Zafer Bayramı'na özel senfonik konseri ile son buldu.

Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı
Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı
Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı
Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı
Yenikapı Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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