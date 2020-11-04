Yenikapı metrosu düzeldi mi? Yenikapı metrosu çalışıyor mu? Yenikapı metrosunda ne oldu?

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen sorun nedeniyle metroda bir süre yolcu alımı yapılmadı. Peki, Yenikapı metrosu düzeldi mi? Yenikapı metrosu çalışıyor mu? Yenikapı metrosunda ne oldu? M2 Yenikapı Hacıosman metro durakları neler?