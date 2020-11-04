Yenikapı metrosu düzeldi mi? Yenikapı metrosu çalışıyor mu? Yenikapı metrosunda ne oldu?
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Yenikapı metrosu düzeldi mi? Yenikapı metrosu çalışıyor mu? Yenikapı metrosunda ne oldu?

04.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:06
Yenikapı metrosu düzeldi mi? Yenikapı metrosu çalışıyor mu? Yenikapı metrosunda ne oldu?

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen sorun nedeniyle metroda bir süre yolcu alımı yapılmadı. Peki, Yenikapı metrosu düzeldi mi? Yenikapı metrosu çalışıyor mu? Yenikapı metrosunda ne oldu? M2 Yenikapı Hacıosman metro durakları neler?

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu, meydana gelen problem nedeniyle yolcu alımı durdurulmuştu.

YENİKAPI METROSUNA NE OLDU?

M2 Yenikapı metrosunda enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

YENİKAPI METROSU DÜZELDİ Mİ?

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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