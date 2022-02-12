Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi. Arıza sebebiyle seferini yapamayan metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro Bayrampaşa-Maltepe durağında arızalandı. Arıza sebebiyle metro seferini yapamazken, metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa