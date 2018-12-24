Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: DHA