Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA 

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.  

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: DHA
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