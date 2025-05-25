Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler konser verecek TAM LİSTE?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimlerkonser verecek TAM LİSTE!

26. ŞAMPİYONLUK KUTLANIYOR

Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti. Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, kutlamaların ilk gününde yaklaşık 60 bin taraftarı ağırladıklarını söyledi. Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti." dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinlik programı:

24.05.2025

Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı'nda izlenmesi

25.05.2025

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi

Pyro Show

Kupa Töreni

Etkinlik notları:

•??Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.

•??Ayakta etkinliktir.

•??Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.

•??Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.

•??Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.

YENİKAPI GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA KİMLERKONSER VERECEK?