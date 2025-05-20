Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray Kupa Töreni programı 2025)

Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray Kupa Töreni programı 2025)
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yenikapı'da düzenlenecek olan büyük kutlama hakkında detaylar ve sahne alacak isimler araştırılıyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? sorusu, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. 2025 yılı şampiyonu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının ne zaman yapılacağı ve hangi sanatçıların sahne alacağı merak ediliyor. Peki, Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray Kupa Töreni programı 2025)

YENİKAPI GALATASARAY KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, saat 19.05'te başlayacak ve kulübün kuruluş yılına atıfta bulunacak.

Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray Kupa Töreni programı 2025)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun planlamasına göre, Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, ligin 38. haftasında oynanacak son maçın ardından RAMS Park'ta düzenlenecek törenle verilecek. Sezonun kapanış karşılaşmasından sonra taraftarının önünde kupayı kaldıracak olan sarı-kırmızılı ekip için statta özel bir kutlama organizasyonu hazırlanıyor.

Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray Kupa Töreni programı 2025)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılarla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, sürpriz şarkıcılar, DJ performansları, ışık ve drone gösterileri gibi etkinliklerin olması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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