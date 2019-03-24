Yenikapı'daki Miting Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı! İşte Alternatif Güzergahlar

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi ve Bakırköy Pazar Alanı'nda yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Etkinlikler nedeniyle kentte 14 bin 433 polis memuru görev yapacak. Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Büyük İstanbul Mitingi ve Bakırköy Pazar Alanı'nda yapılacak Nevruz etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada etkinlikler kapsamında Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik, Koruma, Deniz Güvenliği, Bomba İmha, İstihbarat, Güvenlik, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Havacılık şubelerinde görevli toplam 14 bin 433 polis memuru, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 adet fırkateyn, 3 adet sahil güvenlik botu ve 2 adet kıyı emniyeti botu denizden görev yapacağı açıklandı.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Bu kapsamda sabah 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

Sabah saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılan yollar; Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı köprüden Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip, Unkapanı köprüden Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdülezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikametine, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule/Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası, sahil kuzeye katılım arasına çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı tünele, 10. Yıl Caddesi katılım ve 10.Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi'ne kadar, gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, Taşhanlar varyant ve Galata Köprüsü arası gidiş geliş, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti.

Alternatif güzergahlar; D-100 Kuzey-Güney yol, Yelişköy havuzlu kavşak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil - Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar köprüsü - Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı.

Sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılan yollar;

İsmail Erez Bulvar, Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Güzergahlar; Ekrem Kurt Bulvar, İncirli Caddesi.