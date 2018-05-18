Yenikapı'daki Kudüs Mitingine 500 Bin Kişi Katıldı

Yenikapı'da Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Yenikapı Miting Alanı'nda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde düzenlenen miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

KUDÜS MİTİNGİNE 500 BİN KİŞİ KATILDI

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, metrekareye düşen kişi sayısının hesaplanması yöntemiyle Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğu belirlendi.

"SİYONİZM KUTSALIMIZA MEYDAN OKUMAKTADIR"

Miting'de konuşan Bahçeli şunları söyledi:

Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış suruyuz.

Mescid-i Aksa şimdilerde mahçuptur. Siyonizm kutsallarımıza meydan okumaktadır. Haçlı emellerini tekrar belini doğrultmuştur.

"ABD BAŞKANI BU HAKKI NEREDEN ALMIŞTIR"

Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir?

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.

"HANİ RİYAD, NEREYE KAYBOLDU KAHİRE"

14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmayacaktır.

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım kürsüye geldi.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

Bugün burada "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz!" diye haykırıyoruz.

Kudüs'e selam olsun. Bu mübarek oruç gününde bu meydanda Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldik. Bugün bu zulüm karşısında ülkemizin safını mesajını duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper edenleri yardımsız bırakma Ya Rab. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçıl gösteri yapanların üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka verecektir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD Başkanı bu zulme ortak olmuştur. ABD Başkanı binlerce Filistinlinin kurşunlanmasını keyifle seyretmiştir. Hepsine yazıklar olsun, yuh olsun!

DESTİCİ, BAHÇELİ VE YILDIRIM'IN ARDINDAN ERDOĞAN KÜRSÜYE ÇIKTI

Mitingde BBP Genl Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Bahçeli, Başbakan Yıldırım ve son olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüye çıktı.

Kahraman'ın ardından son konuşmayı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanındaki konuşmasına başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Yenikapı özellikle farklı müstesna bir günü yaşıyor. Kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı'da bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mitingimize iştirak eden MHP Genel başkanı olmak üzere BBP genel başkanına, siyasi partilerin temsilcilerine özellikle saygılarımı sunuyorum. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele den Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum.

"İSLAM DÜNYASI SINIFTA KALMIŞTIR"

Kardeşlerim biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem.

"AHLAKI OLMAYAN ZALİMİN ANLADIĞI TEK DİL GÜÇTÜR"

Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz

"BU GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemeyiz. İşte ABD'nin aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camisi hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz.

"BM BİR DARBE DAHA VURDU"

Amerika'nın attığı attığı adıma etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurdu. Amerikanın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremine bir kez daha el uzatıldı.

"BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE, KUDÜS ODUR"

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.

İslam dünyasını içinde bulunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Önce biz kendi aramızda birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz ki, zalime karşı güçlü durabilelim. Müslüman sıfatı taşımak öyle kolay değildir. Ama biz bu işi çok kolaya indirgedik. Tüm müslümanlara diyoruz ki, gelin birlik olalım,zalimlerin karşısında tek yürek olalım.

"AÇIK KONUŞACAĞIM"

Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir.

1.7 milyar Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir.