Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı

06.09.2019 10:05

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eski dönemden kalma ihtiyaç fazlası araçların Yenikapı'da sergilemeye başlamasının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili sosyal medyada yayınlanan ve elden ele dolaşan bir belge ise kafaları karıştırdı.

"MADEM ARAÇ KİRALIYORSUNUZ..."

Bahsi geçen belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ile araç alımı yapacağı detayına yer verilmiş. Belgedeki teknik şartname kısmında işin süresi 16.09.2019 tarihinde başlar, 15.02.2020 tarihinde biter detayına yer verilmiş. Bu belgeyi paylaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, İBB Başkanı İmamoğlu'na "Madem araç kiralıyorsunuz, o zaman daha önce kiralanan araçları neden ihtiyaç fazlası diye sergileme gereği duydunuz?" sorusunu yöneltti. Belgenin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Öte yandan gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili İmamoğlu da bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi. Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap-çavuş ilişkisi bitecek" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada elden ele dolaşan o belge;