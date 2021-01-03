Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
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Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

03.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:37

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksicilerin Yenikapı'daki yoğunluğu sürüyor.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksicilerin Yenikapı'daki yoğunluğu sürüyor.

Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında 1 Ocak Cuma günü başlayan yoğunluk devam ediyor.

Taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı'daki etkinlik alanına gelen çok sayıda taksici gün içinde uzun kuyruk oluştururken, yoğunluk akşam da sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.

Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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