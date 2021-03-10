Yenikapı'da su ürünleri denetiminde 25 kasa lüfere el konuldu

Yenikapı Mendirek alanında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetimi yaptı.

Yenikapı Mendirek alanında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetimi yaptı. Denetimde 1 takım trol ağı, 25 kasa lüfer ve 2 kasa istavrit balığına el konulurken, 4 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliğine bağlı toplam 24 personelin katılımıyla Yenikapı Mendirek alanında su ürünleri denetimi yapıldı. Bugün sabah saat 05.00'de Fatih Yenikapı Mendirek alanında yapılan denetim ve yol kontrolleri sonucunda 1 takım trol ağı, 25 kasa lüfer ve 2 kasa istavrit balığına el konuldu. Denetimde 4 kişiye ruhsatsız teknede balık nakletmek ve teknede mühürsüz trol donanımı bulundurmak suçundan idari para cezası uygulandı. El konulan trol ağı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin limanına teslim edildi. El konulan 27 kutu balığın da mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı