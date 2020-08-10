Yenikapı'da Grup Yorum üyelerini anmak için toplanan 30 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yenikapı'da Grup Yorum üyelerini anmak için toplanan 30 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenikapı Meydanı'nda dün Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ile Helin Bölek'i anmak için izinsiz konser düzenlemek isteyen ve dağılmaları yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan 5'i yaşı küçük 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yenikapı'da Grup Yorum üyelerini anmak için toplanan 30 kişi gözaltına alındı
10.08.2020 19:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:52
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenikapı Meydanı'nda dün Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ile Helin Bölek'i anmak için izinsiz konser düzenlemek isteyen ve dağılmaları yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan 5'i yaşı küçük 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Emniyetten yapılan açıklama şöyle: "09.08.2020 tarihinde ilimiz Fatih ilçesi Yenikapı Meydanı'nda Valilik izni olmaksızın Grup Yorum üyelerine destek olmak üzere toplanan şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; bahse konu şahısların, İbrahim Gökçek ve Helin Bölek isimli Grup Yorum üyelerini anmak amacıyla Yenikapı Miting alanında izinsiz konser düzenlemeye çalışmaları ve yapılan uyarılara rağmen ısrarlarını sürdürmeleri üzerine, 5'i yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 30 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış olup, 13 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Güncel
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi Politika
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Lale Karabıyık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Mehmet Topal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Oruç Anne Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yenikapı'da Grup Yorum üyelerini anmak için toplanan 30 kişi gözaltına alındı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 20:08:52. #1.14#
title