YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

FATİH Yenikapı Sahili'nde 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

FATİH Yenikapı Sahili'nde 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi. Yenikapı Sahili'nde saat 09.00 sıralarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, ambulansa konularak Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay hakkındaki soruşturması sürerken, kadının ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.

YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI
YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI
YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI
YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI
YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Semih Yalçın Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Tülin Özen Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YENİKAPI'DA DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:07:34. #1.14#
title