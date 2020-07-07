Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
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Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu

YENİKAPI'da 10 yıldır yaşamını bir teknede geçirdiği öğrenilen bir kişi, sabah saatlerinde balıkçılar tarafından ölü bulundu.

Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
07.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:44

YENİKAPI'da 10 yıldır yaşamını bir teknede geçirdiği öğrenilen bir kişi, sabah saatlerinde balıkçılar tarafından ölü bulundu.

Yenikapı sahilde bulunan balıkçılar, saat 10.00 sıralarında 61 yaşındaki Cemal Dülek'i bir teknenin içinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, teknenin içerisinde yatan Cemal Dülek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkçıların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenilen Dülek'in cenazesi morga kaldırıldı. Balıkçılar Dülek'in yaklaşık on yıldır teknelerde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

"BEN TEKNEDE ÖLMEK İSTİYORUM DEDİ"Yenikapı sahilinde dalgıçlık yapan bir kişi, "Bizim yanımıza sığınmıştı biz bakıyorduk. Babamın yaşındaydı.Yediriyorduk, içiriyorduk, teknemizde yatırıyorduk onu. Allahın rahmetine kavuşmuş. Kimsesizdi. Onun sahibi bizdik. Bağırsaktan hastalığı verdi birkaç kere gönderdik onu hastaneye. Hastanede kalmadı kaçtı geldi. Ben teknede ölmek istiyorum dedi. " diye konuştu.


Kaynak: DHA

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