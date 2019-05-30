Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılması bekleniyor.

İstanbul Müftülüğü tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü münasebetiyle 1 Haziran'da Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikle 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılması beklenen enderun usulü teravih namazı kılınacak etkinlikte büyük dua buluşması da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA