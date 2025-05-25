Yenikapı bilet nasıl alınır (Galatasaray 25. şampiyonluk kutlamaları)?

Yenikapı bilet nasıl alınır (Galatasaray 25. şampiyonluk kutlamaları)?
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağını duyurdu. Camiaya daha büyük hedefler için birlik çağrısı yaptı. Peki, Yenikapı bilet nasıl alınır (Galatasaray 25. şampiyonluk kutlamaları)?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladıklarını söyledi. Camiaya da seslenen Özbek, daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı olduğunu vurguladı. Peki, Yenikapı bilet nasıl alınır.

YENİKAPI'YA NASIL GİDİLİR?
YENİKAPI MİTİNG ALANI'NA ULAŞIM REHBERİ
1. METRO İLE ULAŞIM

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman) veya Marmaray hatlarını kullanarak Yenikapı Metro İstasyonu'na ulaşabilirsiniz.

İstasyondan çıktıktan sonra Yenikapı Sahil Yolu'nu takip ederek 5-10 dakika yürüyüşle miting alanına varabilirsiniz.

2. METROBÜS İLE ULAŞIM

Avcılar-Zincirlikuyu Metrobüs Hattı üzerindeki Cevizlibağ veya Topkapı duraklarında inin.

Bu duraklardan Yenikapı'ya giden BN2 (Topkapı-Yenikapı) veya 34G (Cevizlibağ-Yenikapı) otobüslerine binin.

İDO Yenikapı Terminali veya Yenikapı Sahil durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle miting alanına ulaşın.

3. OTOBÜS İLE ULAŞIM

Yenikapı'ya giden otobüs hatları:

31 (Eminönü-Yenikapı)

36KE (Kazlıçeşme-Edirnekapı)

72T (Topkapı-Aksaray)

73 (Fındıkzade-Yenikapı)

76E (Edirnekapı-Yenikapı)

78 (Gaziosmanpaşa-Yenikapı)

82 (Bağcılar-Yenikapı)

85E (Eyüpsultan-Yenikapı)

97E (Güzeltepe-Yenikapı)

146T (Taksim-Yenikapı)

Yenikapı Sahil veya İDO Yenikapı Terminali duraklarında inip yürüyün.

4. ÖZEL ARAÇ İLE ULAŞIM

Avrupa Yakası'ndan:

E-5 veya Sahil Yolu üzerinden Kennedy Caddesi'ni takip ederek Yenikapı tabelalarını izleyin.

Anadolu Yakası'ndan:

TEM veya D100 karayoluyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçip E-5 yönünde ilerleyin. Kennedy Caddesi çıkışından saparak Yenikapı'ya ulaşın.

Otopark: Miting alanı çevresinde sınırlı otopark alanı bulunduğundan, İDO Yenikapı Terminali Otoparkı veya yakındaki ücretli otoparkları tercih edin.

NOT: Trafik yoğunluğuna karşı toplu taşıma kullanmanız önerilir. Güncel sefer saatleri için İETT Mobil uygulamasını kontrol edebilirsiniz.

GS PLUS NASIL İNDİRİLİR?

• Android Cihazlar İçin:

Google Play Store'u açın.

Arama çubuğuna "GS Plus Galatasaray" yazın.

Galatasaray SK tarafından geliştirilen resmi uygulamayı bulun ve "Yükle" butonuna tıklayın.

• iOS (iPhone/iPad) Cihazlar İçin:

App Store'u açın.

"GS Plus Galatasaray" anahtar kelimesini aratın.

Resmi uygulamayı indirip yükleyin.

Not : Uygulama içi bazı özellikler (maç yayını, özel içerikler) ücretli olabilir. Güvenlik için uygulamanın resmi olduğundan ve yüksek puan/review aldığından emin olun.

Yenikapı bilet nasıl alınır (Galatasaray 25. şampiyonluk kutlamaları)?

2. ÜCRETSİZ YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMA BİLETİ NASIL ALINIR?

• Resmi Kaynakları Takip Edin:

Galatasaray SK Resmi Websitesi: Duyurular veya "bilet" bölümünü kontrol edin.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter, Instagram, Facebook gibi platformlarda anlık duyurular paylaşılabilir.

GS Plus Uygulaması: Etkinlik bildirimleri veya bilet talep formu uygulamada yer alabilir.

• Bilet Dağıtım Yöntemleri:

Online Kayıt: Ücretsiz biletler için önceden bir kayıt formu açılabilir. Formu doldurup onay bekleyin.

Sponsorlarla İş Birliği: Bankalar veya sponsor firmalar bilet dağıtımı yapabilir (örneğin, kampanyalarla).

Yerinde Katılım: Bazı şampiyonluk kutlamaları halka açık ve ücretsiz olabilir. Ancak yoğunluk nedeniyle erken gitmeniz önerilir.

Önemli Uyarı:

• Sadece resmi kanallara güvenin. Üçüncü şahısların "ücretsiz bilet" vaatlerine itibar etmeyin.

• Güvenlik nedeniyle etkinlik detaylarını (saat, giriş kuralları) mutlaka resmi kaynaktan teyit edin.

Kutlama tarihi ve bilet detayları henüz açıklanmadıysa, resmi hesapları sık sık kontrol edin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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