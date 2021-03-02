Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki metro seferlerinin durdurulduğu iddiası

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durdurulduğu, bu nedenle seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalığın oluştuğu iddia edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin teknik bir arıza nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki metro seferlerinin karşılıklı olarak durdurulduğu, seferlerin durdurulmasıyla kaynaklı olarak istasyonlarda kalabalık oluştuğu iddia edildi. İstasyonlardaki kalabalığın görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

HIRSIZLIKTAN KAYNAKLANAN ARIZA NEDEN OLDU

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamada ise arızanın hırsızlık sonucu meydana geldiği, olay yerinde kablo kesmede kullanılan kerpeten bulunduğu belirtildi.