Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri normale döndü
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Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri normale döndü

01.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:28
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri normale döndü

Bayrampaşa arasında teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durdurulan metro seferleri arızanın giderilmesiyle normale döndü.

YENİKAPI-Bayrampaşa arasında teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durdurulan metro seferleri arızanın giderilmesiyle normale döndü. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu. Yolcuların araçlardan inerek istasyonlar arası rayların üzerinde yürüdükleri cep telefonu kameralarına yansıdı.Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler 1 saatlik aksamanın ardından normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında seferlerimiz Yenikapı-Ataköy ve Yenikapı-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri normale döndü
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri normale döndü
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri normale döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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