Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle çift yönlü durdurulduğu bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar