Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu
01.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:00
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle çift yönlü durdurulduğu bildirildi.
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle çift yönlü durdurulduğu bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle seferlerin Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar