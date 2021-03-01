Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu
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Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu

01.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:00
Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle çift yönlü durdurulduğu bildirildi.

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle çift yönlü durdurulduğu bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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