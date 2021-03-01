Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu
01.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:41
Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durduruldu.
YENİKAPI-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durduruldu. Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.
- İstanbul
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.Bu arada bir Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı