Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine feribotlarla geçişlerin başlamasıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine feribotlarla geçişlerin başlamasıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğunluk oluştu.

İlçede, gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu yaşanırken Bandırma ve Erdek ilçeleri arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak Yenikapı-Bandırma hattına ek seferler konuldu.

Bugün İstanbul-Yenikapı'dan Bandırma'ya yapılacak 7, Bandırma'dan İstanbul'a yapılacak 6 seferde 1200 araç, 8 bin yolcu taşınması bekleniyor.

Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Bugün başlayıp 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe kadar uygulanacak ek seferlerle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 37 Hızlı Feribot ve Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bandırma arasında yolcu ve araç taşıyacak.

Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:38:50. #1.15#

title