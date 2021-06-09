Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.
Sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durdurulmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken