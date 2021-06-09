Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri normale döndü
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri normale döndü

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri normale döndü
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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