Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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