Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Taflıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret

18.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:44

Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay'ı makamında ziyaret eden Taflıoğlu, bölgedeki pancar çiftçisine verdiği destekten ve çalışmalarından dolayı Akay'a teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydeden Akay, işinin ehli, işine bağlı çiftçilere hizmet etmenin kendileri için şeref olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geleceğinde tarımın rolünün büyük olduğunu belirten Akay, şunları aktardı:

Çiftçilerimizin azimli ve çalışkan davranışları bizim çalışma azmimizi, arzumuzu, heyecanımızı, gayretimizi daha fazla artırıyor. Daha büyük emekler verilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartıyor. Kayseri Şeker, sektörün büyüyen ve lider kuruluşu olarak daha fazla büyüyecektir. Kayseri Şeker, çiftçisi ve çalışanıyla birlikte gücünü daha fazla geliştirerek devam ettirecektir. Türkiye'nin geleceğinde tarımın önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bunu geliştirebilmek için mutlaka gençlerin tarıma sahip çıkması gerekir. Bu pencereden baktığımızda Yenifakılı ve bölgemizde gençlerin işe sahip çıkmış olmaları bizler için ümit verici ve bu manada bilincin de arttığının bir göstergesidir. "

Kayseri Şeker'in tarım alanında bölgede lokomotif olduğunu belirten Taflıoğlu da "Kayseri Şeker sayesinde çiftçilerimiz ekonomik sıkıntılarına çare buluyor. Geçirmiş olduğumuz başarılı bir kampanya sonrasında tüm bölge çiftçilerimiz adına teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA