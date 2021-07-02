Yenievim kapandı mı? 2 Temmuz Yenievim kendi isteğiyle mi kapandı, tasfiye mi edildi?

Son dakika gelen haberlere göre BDDK, faizsiz konut şirketlerinden 8'inin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece tasfiye edilen şirket sayısı 29'a çıktı. Sektördeki 8 firmanın 4'ü birleşecek ve böylece faal olan 6 şirket kalacak. Peki, Yenievim kapandı mı? 2 Temmuz Yenievim tasfiye mi edildi? Yenievim kendi isteğiyle mi kapanıyor? Detaylar haberimizde...