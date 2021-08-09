Yenidünya nedir, ne demek? Diğer adı ne? TDK'ya göre yenidünya ne anlama geliyor? (Malta eriği) Yenidünya meyve mi sebze mi?

Masterchef'te bugün yaratıcılık oyununda Malta eriği (Yenidünya) kullanılacak. Bunun ardından izleyiciler Yenidünya nedir, ne demek? Yenidünya nerelerde yetişir? Yenidünya'nın diğer adı nedir? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

TDK'ya göre yenidünya ne demektir? Yenidünya meyvesi diğer ismi ne? Yenidünya ne demek? TDK'ya göre yenidünya nedir, ne anlama geliyor? (Malta eriği) Yenidünya meyve mi sebze mi?

TDK'YA GÖRE YENİDÜNYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre yenidünya "Gülgillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, büyük, pürüzsüz ve sert yapraklı bir ağaç (Eriobotrya Japonica)" , "Bu ağacın erik büyüklüğünde, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu ve mayhoş meyvesi, Malta eriği." , "Renkli veya sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top" ve "Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan kafes biçiminde paravan." anlamlarına gelmektedir.

Yenidünya diğer ismi : Malta Eriği

MALTA ERİĞİ NEDİR?

Malta eriği (Eriobotrya japonica), diğer adıyla yenidünya (bazı bölgelerimizde sarıkız olarak da bilinir), doğal yaşam alanı güney Çin olan, gülgiller familyasından bir ağaç ve bu ağacın meyvesi.

Ana yurdunun Çin olduğu sanılan Malta eriği; önce Japonya'da yetiştirilmeye başlanmış, daha sonra buradan Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmıştır. Bugün, özellikle astropik bölgelerde büyük miktarlarda üretilen maltaeriği Türkiye'de de en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir.

Malta eriği ağacı her dem yeşil bitkilerdendir. Ortalama 10 metreye kadar boylanabilen ağacın daha çok dal uçlarına yığılmış elips biçimli iri yaprakları vardır. Bu sert yapılı, derimsi yaprakların üst yüzü koyu yeşil, arkası ise pas rengi tüylüdür.

Malta eriği en iyi kumlu ya da killi topraklarda yetişir. Daha çok aşılama yoluyla, bazen de tohumdan üretilir.