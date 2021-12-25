Yenidoğan Kültür Merkezinde sona gelindi

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde inşa edilen kültür merkezinde sona gelindi.

5 KATLI KÜLTÜR MERKEZİ

Yenidoğan Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare. 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası, bir rezerv oda, bodrum katta bilgisayar odası bulunuyor. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunuyor. 2. Katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alıyor.

TOPLAM 653 METREKARE

5 katlı olan yapı toplam 653 m² alana sahip. Kültür merkezinin dış cephe işlemleri tamamlandı. Asma tavan ve laminat işleri biten kültür merkezinin elektrik tesisatları çekildi. Binanın %95'i tamamlandı.

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