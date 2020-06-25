Yenidoğan için anketle proje belirlenecek
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Yenidoğan için anketle proje belirlenecek

Gürsu Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması planlanan projeyi belirlemek amacıyla, mahalle sakinlerine yönelik anket düzenledi.

Yenidoğan için anketle proje belirlenecek
25.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:30

Gürsu Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması planlanan projeyi belirlemek amacıyla, mahalle sakinlerine yönelik anket düzenledi.

Mahalledeki alanın yer aldığı görselin sunularak "Bu alanda hangi projeyi görmek istersiniz?" sorusunun sorulduğu ankette, Kültür Merkezi, Çocuk Oyun Parkı, Gençlik Merkezi, Kadınlar Konağı, Halk Konağı, Taziye Evi, Spor Sahaları (basketbol, futbol, voleybol v.b.) seçenekleri sunulurken, bunların dışında istenecek projeler için de diğer başlığı seçenek olarak yer aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hizmetlerimizde önceliğimiz hemşehrilerimizin memnuniyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması. 1.2 milyon TL bedelle kamulaştırdığımız 2950 metrekare alan üzerinde hayata geçireceğimiz projenin, hemşehrilerimizin en öncelikli beklentilerine cevap verecek proje olmasını istedik. Bu amaçla düzenlediğimiz anket sonucuna göre alanda hayata geçireceğimiz projemizi şekillendireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yenidoğan pazar alanında kurulan stantta yapılan anket çalışması ve whatsapp hattı üzerinden gelecek mesajlarla tespit edilecek en yoğun beklentiye göre proje belirlenecek.

Anket kapsamında ayrıca, "Yenidoğan Mahallesi'nin diğer önemli ihtiyacı nedir sizce?" sorusu sorularak, mahalle sakinlerinin talepleri öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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