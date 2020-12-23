Yenidoğan bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı
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Yenidoğan bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

23.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:53
Yenidoğan bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

Çanakkale'de yenidoğan erkek bebeğini çöp konteynerine atan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de yenidoğan erkek bebeğini çöp konteynerine atan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bir bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne E.Ç, erkek arkadaşı M.P. ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

D.Ç. ile A.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından, M.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne E.Ç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay

Kepez beldesinde dün akşam bir çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, bebeğin annesi E.Ç, erkek arkadaşı M.P ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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